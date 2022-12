18. Krakowski Bieg Sylwestrowy: zmiany w organizacji ruchu i komunikacji tramwajowej w sobotę, 31 grudnia

W rywalizacji sportowej, poza klasyfikacją generalną kobiet i mężczyzn na obu dystansach, prowadzona będzie także klasyfikacja drużynowa – dla najliczniej reprezentowanych grup biegowych (kluby, stowarzyszenia). Nagrodzone zostaną trzy kluby, z których największa liczba reprezentantów ukończy zawody. Pod uwagę brana będzie nazwa klubu podana indywidualnie przez każdego zawodnika podczas zapisów.

Organizatorzy - Fundacja Vena-Sport, Gmina Miejska Kraków Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - zachęcają uczestników do przebrania się w fantazyjne stroje i zgłoszenia się przed biegiem do konkursu na najlepsze przebranie biegowo-sylwestrowe. Mile będą widziane kostiumy nawiązujące do historii, tradycji i kultury Krakowa.

Autorom najbardziej pomysłowych kreacji specjalnie powołane Jury przyzna nagrody finansowe i rzeczowe w kategoriach: najlepiej przebrany zespół (liczący minimum 3 osoby; miejsca I-III), najlepiej przebrana para (osoby te muszą wspólnie pokonać całą trasę biegu i wbiec na metę trzymając się za ręce; miejsca I-III), najlepsze przebranie indywidualne (miejsca I-X) oraz najlepiej przebrane dziecko/nastolatek poniżej 18. roku życia (miejsca I-III). Nagrody przewidziane w konkursie są wyższe niż w rywalizacji sportowej!