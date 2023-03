17 cudów natury w Polsce. Te miejsca zachwycają i zdumiewają. Skąd się wzięły kolorowe jeziora, gdzie krzyżują się rzeki? Emil Hoff

Poznajcie 17 najbardziej zdumiewających cudów przyrody w Polsce. Gdzie w Polsce można zobaczyć jezioro z purpurową wodą, krzyżujące się rzeki, największą w kraju wydmę albo geograficzny środek kontynentu? Zapraszamy do fascynującej galerii najbardziej niezwykłych przyrodniczych zakątków naszego kraju. Fallaner, CC BY-SA 4.0, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (18 zdjęć)

Zielone jezioro, drzewo dwa razy starsze od słynnego Bartka, rodzimy wulkan, zaskakujący skarb, przypadkiem odkryty pod ziemią, a nawet geograficzny środek Europy – to tylko niektóre niesamowite cuda natury, na jakie można się natknąć, zwiedzając Polskę. Zebraliśmy dla Was 17 najbardziej niezwykłych, nietypowych i rekordowych naturalnych zakątków Polski. To prawdziwe cuda natury, które trzeba zobaczyć choć raz w życiu.