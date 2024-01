160 wykroczeń na drogach powiatu krakowskiego w jeden weekend. Ponad sto mandatów dla kierowców

Policjanci ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie w miniony weekend (od 19 do 21 stycznia 2024 r) na drogach powiatu krakowskiego skontrolowali 173 pojazdy, ujawniając przy tym 159 wykroczeń. W wyniku popełnionych naruszeń policjanci nałożyli 128 mandatów karnych, skierowali 2 wnioski o ukaranie do sądu, a pozostałe osoby pouczyli.

- W trakcie jednej z kontroli funkcjonariusze ujawnili kierującego, który nie zastosował się do orzeczonego przez sąd środka karnego – zakazu prowadzenia pojazdów, co stanowi przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. Kolejny z pojazdów, jak się okazało, posiadał tablicę rejestracyjną figurującą w policyjnym systemie jako utracona w wyniku przestępstwa - informuje kom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.