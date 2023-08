16 najbardziej niesamowitych atrakcji Polski według internautów. Umywalka olbrzyma, pamiątki po polskim geniuszu i inne cuda

Wyjątkowe atrakcje Polski na weekendowe wycieczki. Internauci zaskoczyli

Eksperci potrafią dobrze doradzić, gdzie warto spędzić weekend, ale prawda jest taka, że to sami turyści najlepiej potrafią wyszukać niezwykłe, nietypowe i zaskakujące miejsca w swojej okolicy i całej Polsce, które potem chętnie polecają innym. Internet pozwala na szybką wymianę informacji i wskazywanie najciekawszych miejsc do odwiedzenia we wszystkich województwach.

Internauci wybrali w głosowaniu 16 najlepszych atrakcji Polski. Jak to bywa z internautami, lista jest pełna niespodzianek. Przekonajcie się, które miejsca w Polsce najbardziej warto odwiedzić w czasie weekendów, urlopów i wakacji. Michał Wiśniewski / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne

W podobny sposób powstała nowa lista najlepszych atrakcji turystycznych w Polsce. Lista to efekt plebiscytu zorganizowanego przez National Geographic Traveler. Ulubione atrakcje wskazali sami czytelnicy magazynu w głosowaniu online, a więc ostatecznie listę stworzyli oddolnie internauci, a nie opłacani eksperci. Nic dziwnego, że wśród 16 najlepszych atrakcji znalazło się sporo niespodzianek i miejsc, o których mogliście nie słyszeć.