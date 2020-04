15 lat temu zmarł Jan Paweł II. Jego śmierć na krótki czas zjednoczyła kibiców [ZDJĘCIA]

Już w wieczór śmierci papieża pod kurią przy ul. Franciszkańskiej gromadzić zaczęły się tłumy. Na drugi dzień ulicę i całe otoczenie zaroiło się od zniczy, zdjęć, pamiątek. Również tych kibicowskich. Obok siebie wisiały szaliki, koszulki Cracovii, Wisły, Hutnika i wielu innych klubów.

4 kwietnia z inicjatywy kibiców Cracovii na stadionie przy ul. Kałuży odprawiona została słynna Msza Pojednania, która przeszła do historii obu klubów. Obok siebie stanęli zawodnicy, trenerzy, działacze, ale przede wszystkim kibice nie tylko „Pasów” i „Białej Gwiazdy”, ale również wielu innych klubów. To przejmujące wydarzenie pozostało w pamięci krakowian i tylko żałować można, że owoce tego pojednania w stosunkach kibiców krakowskich drużyn nie przetrwały zbyt długo… Ale to już zupełnie inna historia.