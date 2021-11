12 listopada rozpoczyna się w krakowskim Kinie Pod Baranami przegląd ukraińskich filmów

Ostatnie lata to najbardziej owocny czas w kinematografii ukraińskiej od momentu odzyskania niepodległości w 1991 roku. Tamtejsze kino z roku na rok budzi coraz większe zainteresowanie międzynarodowych festiwali, krytyków filmowych oraz widzów. Hasło 6. Festiwalu Filmowego Ukraina! to "Obecność", rozumiana na kilka sposobów. To ugruntowana już obecność społeczności ukraińskiej w Polsce, to coraz bardziej doceniana obecność ukraińskiej kultury na arenie międzynarodowej, to wreszcie obecność interpretowana jako skupienie twórców filmowych na uważnej obserwacji ukraińskiej teraźniejszości.

6. Festiwal Filmowy Ukraina! w Kinie Pod Baranami otworzy "Nosorożec" w reżyserii Ołeha Sencowa - pierwszy film zrealizowany przez twórcę po odzyskaniu wolności. W programie przeglądu znalazł się także nagrodzony na festiwalu w Berlinie odważny "Przystanek – Ziemia" Kateryny Gornostaj oraz rozgrywające się w wojennym Donbasie "Złe drogi" (ukraiński kandydat do Oscara 2022). Na ekranie pojawi się też oparty na prawdziwych wydarzeniach film "U311 Czerkasy", który podczas 5. edycji Festiwalu został wyróżniony nagrodą publiczności.