11 najbardziej niezwykłych zamków w Polsce: tajemnice, legendy, ciekawostki. Polski Tadż Mahal, rekordowa latryna, klątwa konia

Zamek pełen tajemnic i ciekawostek. Który jest najdziwniejszy?

Zamki w naturalny sposób pobudzają wyobraźnię. Zakładamy niemal odruchowo, że ich ponure wieże i ciemne lochy muszą być nawiedzone, a w zimnych komnatach snują się Białe Damy.

Przekonanie to jest o tyle zasadne, że z wieloma polskimi zamkami faktycznie wiążą się tajemnice, niesamowite opowieści i zaskakujące ciekawostki. Wiele z tych opowieści ma posmak szalonych legend, inne to historyczne spekulacje, jeszcze inne to fakty, których mogliście się nie spodziewać.

Zebraliśmy dla Was TOP 11 sekretów i zaskakujących faktów związanych z polskimi zamkami. Zajrzyjcie do galerii, w której znajdziecie najdziwniejsze zamki z całego kraju, od Pomorza po Podhale.

