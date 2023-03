100-metrowy tunel samochodowy wzdłuż ulicy Opolskiej coraz bliżej ukończenia

- Celem konstrukcji jest oddzielenie ruchu tranzytowego na linii wschód – zachód od układu drogowo-torowego na kierunku północ – południe. Wszystko po to, aby usprawnić i przyspieszyć przejazd komunikacji zbiorowej. Roboty przy budowie tunelu są na końcowym etapie. Do realizacji pozostały jeszcze dylatacje, izolacje, elementy odwodnienia, zasypki i konstrukcja drogowa wewnątrz tunelu i na dojazdach - informują w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Ponad 400-metrów długości łącznie z najazdami

Tunel wzdłuż ul. Opolskiej jest jednym z 7 obiektów inżynierskich budowanych w ramach linii tramwajowej do Górki Narodowej. Jego długość wyniesie ok. 100 m, a szerokość ok. 23 m. Włącznie z najazdami po stronie wschodniej i zachodniej, całkowita długość będzie miała ok. 414 m. Różnica docelowa poziomów pomiędzy jezdniami Trasy Wolbromskiej (poziom „0”) i jezdniami w tunelu wyniesie się ok. 7,5 metrów.