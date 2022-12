10 najdroższych badań diagnostycznych, które mogą uratować twoje życie

Według szacunków, aż co drugi Polak decyduje się na korzystanie z prywatnej opieki zdrowotnej. Średnio na głowę wydając około 1000 zł w skali roku. Niestety w ostatnim czasie - tak jak większość usług - ceny zarówno prywatnych wizyt jak i badań mocno poszły w górę. Trzeba się zatem przygotować, że także więcej wydamy na nasze zdrowie.

Cena, jaką zapłacić musi pacjent, to pochodna tego, co dzieje się w gospodarce. A wpływ mają na to i rosnące stopy procentowe, i cena benzyny, a także kurs euro i dolara. Podrożały także leasingi i kredyty, które zaciągnęły prywatne gabinety i laboratoria. Wzrosły też ceny najmów lokali, ale to nie koniec. W ciągu ostatnich trzech lat nastąpił chociażby trzykrotny wzrost utylizacji odpadów medycznych i energii elektrycznej. W końcu do góry poszły wynagrodzenia pracowników.