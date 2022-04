10 najciekawszych sałatek na grilla i nie tylko. Przepisy na zdrowe, lekkie i pyszne sałatki do grillowanych dań

Najciekawsze sałatki na grilla i nie tylko

„Sałatki. Zdrowe i kolorowe”, najnowsza publikacja wydawnictwa Buchmann, to opracowanie zbiorowe zawierające przepisy na cały rok. Znajdziemy tu ciekawe propozycje na sałatki, które świetnie sprawdzą się do dań z grilla i na imprezę, również w plenerze. Mamy przepisy wegetariańskie, ale też z mięsem, rybami, owocami morza, makaronem, kaszą, ryżem oraz lekkie, owocowe. We wstępie do książki zostały też ciekawie opisane zasady przechowywania warzyw, aby jak najdłużej cieszyć się ich świeżością.