10 lat temu zmarła Wisława Szymborska. Wystawa, biografie, a w przyszłym roku park

Czy przez te 10 lat, które minęły od śmierci Wisławy Szymborskiej, dowiedzieliśmy się o niej czegoś nowego?

Tak. Została wznowiona biografia Wisławy Szymborskiej autorstwa Anny Bikont i Joanny Szczęsnej "Pamiątkowe rupiecie" rozbudowana o rozdział poświęcony Kornelowi Filipowiczowi. Powstała też biografia Kornela Filipowicza autorstwa Justyny Sobolewskiej, gdzie ważny jest wątek jego związku z Szymborską. To nie jest, oczywiście, nic nowego, ale mogliśmy się dowiedzieć więcej o relacji tych dwojga pisarzy. Natomiast czegoś nowego o Szymborskiej dowiedzieliśmy się przede wszystkim dzięki listom – jako pierwsza została wydana właśnie korespondencja z Kornelem Filipowiczem - "Najlepiej w życiu ma twój kot", później korespondencja ze wspaniałymi poetami: Zbigniewem Herbertem, Stanisławem Barańczakiem, Joanną Kulmową. To są zupełnie inne zbiory listów, ale też pokazujące inną Szymborską. Trudno powiedzieć, że prywatną, ale można z tych książek wyczytać, jak wyglądały jej kontakty z przyjaciółmi. Powstała też zupełnie nowa, o wiele bardziej szczegółowa, biografia Szymborskiej autorstwa Joanny Gromek-Illg, gdzie pojawiają się nowe wątki, do tej pory nieznane.