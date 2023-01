10 chorób, na które umiera najwięcej Polaków. Zatrważające dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Patrycja Dziadosz

Co roku w Polsce umiera około 370 tys. osób. Prezentujemy zestawienie 10 chorób, które są najczęściej wpisywane do kart zgonu. Lider tego ponurego rankingu zabił co czwartego Polaka. Zobaczcie ranking, co najczęściej nas zabija? Zestawienie powstało na podstawie danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.