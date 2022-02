10 Asów Małopolski. Stanisław Niewiadomy: Medal mistrzostw świata mocno Kasię zmotywował

Powiedzieć, że rodzice Katarzyny Niewiadomej to wielcy fani jej pasji, to tyle co nic nie powiedzieć. To właśnie za ich sprawą córka pokochała rowerowe przejażdżki, które już w dzieciństwie zamieniły się w regularne treningi.

- To prawda, że zachęcaliśmy ją do jazdy na rowerze, bo sami chętnie to robiliśmy. Pierwszy rower kupiliśmy Kasi jak miała sześć lat. Ale nie było w tym intencji, by została kolarką. Po prostu tak to później wyszło, sama podjęła taką decyzję, gdy trener Zbigniew Klęk zaproponował treningi w Krakusie Swoszowice - wspomina Stanisław Niewiadomy.