10 Asów Małopolski. Redakcyjne nominacje do tytułu Sportowca, Odkrycia i Trenera Roku 2021

PATRON PLEBISCYTU

Laureatami plebiscytu 10 Asów Małopolski były największe gwiazdy światowego sportu, jak Robert Korzeniowski, Justyna Kowalczyk, Robert Kubica, Agnieszka Radwańska, Rafał Majka, Kamil Stoch i Dawid Kubacki, a miano Odkrycia Roku też przypadało wielu niezwykłym zawodnikom, by wymienić choćby debiutującego w naszym plebiscycie w 2008 roku (!) mistrza świata do lat 10 Jana-Krzysztofa Dudę, który już teraz – mimo dopiero 23 lat – wyrósł na najlepszego polskiego szachistę w historii. Wśród laureatów byli również wybitni trenerzy, a miano Asa Honorowego przypada najwybitniejszym spośród tych, którzy zasłynęli zanim powstał nasz plebiscyt. Można zatem śmiało powiedzieć, że stał się on nie tylko zapisem, ale i częścią historii małopolskiego sportu.

Dostać się do pierwszej dziesiątki, a nawet zdobyć nominację działu sportowego „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej” (najnowsze, za rok 2021, prezentujemy poniżej) nie jest łatwo, o czym najlepiej przekonują się piłkarze. Bo choć reprezentują najpopularniejszą w Polsce dyscyplinę, trudno im równać się z gwiazdami, które osiągają wyniki na poziomie międzynarodowym.