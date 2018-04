W piątek i sobotę, 6 i 7 kwietnia, we wszystkich sklepach sieci Biedronka ponad 2 tysiące produktów będzie można kupić taniej o wartość podatku VAT. Akcja obejmie artykuły z wybranych kategorii, takich jak: nabiał i tłuszcze, płatki śniadaniowe, wszystko w słoikach, karmy dla zwierząt oraz kosmetyki.

Klienci będą mogli zaoszczędzić od kilku do nawet 20 proc. A to jeszcze nie koniec kwietniowych promocji! Już teraz klienci mogą zbierać promocyjne kropki, by przygotować się do tańszej majówki z Biedronką.Promocja „Piątek i sobota bez VAT” obowiązuje w dniach 6 – 7 kwietnia, a objęte nią produkty będą tańsze o wartość podatku VAT wynoszącego 5 proc., 8 proc. lub 23 proc. w zależności od kategorii. Przykładowo, ceny masła , serów, jajek i mleka będą niższe o równowartość 5 proc. podatku VAT, natomiast kupujący dżemy, sosy i przetwory oraz karmy dla zwierząt zapłacą za te produkty mniej o równowartość 8 proc. podatku VAT. Najwięcej, bo równowartość aż 23 proc. podatku VAT, będzie można zaoszczędzić kupując kawy, musztardy oraz produkty kosmetyczne: szampony, kremy, dezodoranty czy kosmetyki kolorowe. Najnowsza promocja „Piątek i sobota bez VAT” to kolejny argument, by odwiedzić jeden z 2823 sklepów sieci Biedronka przed kolejną wolną od handlu niedzielą, przypadającą 8 kwietnia.- Przygotowaliśmy specjalną ofertę bez VAT, aby klienci mogli skorzystać ze szczególnie atrakcyjnych cen zarówno na codzienne produkty spożywcze, jak i te nabywane bardziej okazjonalnie, na których zakup być może wcześniej nie mieli szansy się zdecydować – mówi Dorota Wrotek, dyrektor marketingu sieci Biedronka.Akcja lojalnościowa „Przygotuj się na Majówkę. Kropka po kropce.” rozpoczęła się 5 kwietnia i potrwa do 2 maja. Klienci, którzy do 26 kwietnia zrobią zakupy za min. 49 zł, otrzymają za każdy taki zakup kropki zapisywane na kartach Moja Biedronka lub na paragonach. Zebranie kompletu 7 kropek oznacza jednorazowy rabat na zakupy w wysokości 10 proc., który będzie można wykorzystać od 27 kwietnia do 2 maja br. Maksymalna wartość rabatu do wykorzystania wyniesie aż 50 zł.Więcej informacji ma temat aktualnych promocji, produktów z nich wyłączonych, oraz listy produktów w atrakcyjnych cenach można znaleźć na stronie internetowej www.biedronka.pl.